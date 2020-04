Bijna 800 kandidaten voor vacatures in land- en tuinbouw WDw

23 april 2020

16u42

Bron: Belga 1 In Vlaanderen hebben zich 762 kandidaten aangemeld om bij te springen in de land- en tuinbouw. VDAB heeft de voorbije weken 788 coronagerelateerde vacatures ontvangen uit de land- en tuinbouwsector. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) donderdag bekendgemaakt in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

De Vlaamse land- en tuinbouwsector smeekt door de coronacrisis om extra handen om te helpen bij planten, oogsten en sorteren. VDAB heeft de voorbije weken 788 vacatures voor de land- en tuinbouw ontvangen. Daarvan kwamen er 243 van de nieuwe website helpdeoogst.be. Die website telt intussen al ruim 79.000 bezoekers.

Volgens minister Crevits hebben zich intussen ook 762 kandidaten aangediend voor een vacature in de land- en tuinbouwsector. In Antwerpen gaat het om 269 kandidaten, in Limburg om 75, in Oost-Vlaanderen om 171, in Vlaams-Brabant om 138 en in West-Vlaanderen om 109 kandidaten.

Seizoenarbeiders

Intussen hebben ook vijftien maatwerkbedrijven aangegeven dat ze interesse hebben om technisch werkloze doelgroepmedewerkers door te verwijzen naar jobs in de land- en tuinbouw. VDAB zal contact nemen met de land- en tuinbouwbedrijven om hen van dit aanbod op de hoogte te stellen.

Wie momenteel tijdelijk werkloos is, krijgt de mogelijkheid om met behoud van 75 procent van de werkloosheidsuitkering aan de slag te gaan in de land- en tuinbouw waar ze de volgende weken duizenden seizoenarbeiders nodig hebben. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits roept de sectoren op om vacatures te blijven melden via helpdeoogst.be.

Lees ook: Buitenlandse toerist zullen we deze zomer niet meer zien: “Vakantie in eigen land zal toeristisch jaar moeten redden” (+)