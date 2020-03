Bijna 80 procent Vlamingen zegt zich (bijna) altijd aan alle coronamaatregelen houden KVDS

31 maart 2020

18u21

Bron: Belga 0 Bijna 80 procent van de Vlamingen zegt zich (bijna) altijd aan alle maatregelen te houden die onze regering afkondigde om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Vooral het zich beperken tot essentiële verplaatsingen lukt goed. Het handen wassen wordt minder nageleefd.

Dat blijkt uit een ondervraging van 4.000 mensen door onderzoekers van de Universiteit Gent. De deelnemers geven sinds 18 maart dagelijks door hoe goed ze de maatregelen volgen.

Discipline

De onderzoekers peilden in eerste instantie naar de discipline die we aan de dag leggen bij het naleven van de regels. Slechts een vijfde van de deelnemers volgt niet alle maatregelen even secuur op. Maar ook in die groep zijn er weinigen die de maatregelen helemáál aan hun laars lappen. Oudere ondervraagden geven aan dat ze zich beter aan de maatregelen houden en doen ook meer aan 'social distancing'.





De instructie om je handen zo vaak mogelijk te wassen, wordt niet over de hele lijn gevolgd. Dat kan ermee te maken hebben dat niet iedereen goed kan inschatten wat "zo vaak mogelijk" betekent. Want in absolute cijfers wordt het advies wel goed opgevolgd, vinden de onderzoekers. Vrouwen wassen hun handen iets meer dan mannen.



Het onderzoek toont globaal een licht positieve trend sinds het begin van de metingen. "We worden nog nauwgezetter in het volgen van de maatregelen. Dat is positief nieuws, want met de verlenging van de maatregelen zullen we ze nog lang moeten volhouden", klinkt het.

Toch heeft niet iedereen het gemakkelijk. Zo lijken vooral alleenstaanden het moeilijk te hebben met het inperken van sociaal contact. "Zij kunnen minder afwisselen met anderen (zoals een partner) om taken op te nemen (zoals inkopen doen) waardoor de maatregelen voor hen logischerwijze iets meer als een keurslijf aanvoelen", klinkt het. "Het is echter belangrijk om aan te stippen dat ook alleenstaanden in absolute zin de maatregelen goed volgen en gemotiveerd zijn."

Vrijwillig

Deelnemers houden zich vrijwillig aan de maatregelen omdat ze overtuigd zijn van de noodzaak. "Ze beseffen dat ze anders het virus helpen te verspreiden en risicogroepen in de problemen brengen", zeggen de onderzoekers. ‘Moetivatie’ - die voortvloeit uit het gevoel dat iets móét - komt beduidend minder voor en vertoont zelfs een licht dalende trend naarmate de crisis langer duurt. "Dat is een gunstige evolutie, want externe druk is niet de beste motivator om burgers aan te zetten tot duurzame gedragsverandering."

Als uit de dagelijkse motivatiemeting blijkt dat onze motivatie begint te slinken, kan de overheid via gerichte, motiverende communicatie bijsturen.

