Bijna 80 doden aan een zebrapad in 2016

07 maart 2018

07u42

In 2016 stierven 78 mensen bij een ongeval op of in de directe omgeving van een zebrapad. Dat melden de kranten van Sudpresse. Bij ongevallen aan zebrapaden vielen ook 4.202 lichtgewonden en 524 zwaargewonden.

"Meer dan één voetganger op de vier die slachtoffer wordt van een ongeval, krijgt dat voor aan een zebrapad, een oversteekplaats speciaal voor voetgangers", zegt Benoît Godart van Vias.

Het aantal gewonden bij ongevallen aan zebrapaden is relatief stabiel gebleven (4.809 in 2014 en 4.765 in 2015). Het aantal doden blijft wel dalen: van 106 in 2014 over 92 in 2015 tot 78 in 2016.