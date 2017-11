Bijna 700 ambachtslui zetten vandaag de deuren open kv

Bron: Belga 0 Thinkstock Vandaag vindt de elfde editie plaats van de 'Dag van de Ambachten'. Bijna 700 ambachtslieden zetten gratis de deuren van hun atelier open om het publiek te laten kennismaken met hun knowhow en passie. "In totaal zijn meer dan 50 verschillende activiteiten te ontdekken", aldus de federale overheidsdienst Economie.

De "Dag van de Ambachten" wordt sinds 2006 georganiseerd om de kennis en het talent van duizenden ambachtslui die in ons land actief zijn, onder de aandacht te brengen. Naast de traditionele ambachten - aardewerk, hout-, steen-, ijzerbewerking of keramiek - doen dit jaar ook een aantal innovatieve beroepen hun intrede, zoals een fabrikant van maatbrillen of van beeldjes op basis van 3D-printing.

Deze editie is de laatste die open staat voor alle ambachtslieden. Vanaf volgend jaar moet de ambachtsman erkend zijn door de bevoegde commissie. "Meer dan 860 ambachtslieden werden al erkend", aldus Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's.

Vorig jaar werden ongeveer 45.000 bezoekers geteld.

Alle informatie op www.dagvandeambachten.be.