Bijna 70 scholen voeren ook in het nieuwe schooljaar actie voor schone lucht JL

07 september 2018

11u18 4 Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent ook meteen het vervolg van de acties van Filter Café Filtré. Het collectief zet zich in voor schone en gezonde lucht aan de schoolpoort. Op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar voerden opnieuw 67 scholen actie.

De grootste mobilisatie vindt plaats in Brussel, waar vandaag 46 scholen deelnemen. In Antwerpen sloten 18 scholen aan, in Gent voerden twee scholen actie. Ook één West-Vlaamse school eist gezonde lucht voor de kinderen.

Sinds de start van de acties van Filter Café Filtré namen in totaal al 126 scholen deel. Vandaag sloot in Brussel ook het cultuurhuis Kaaitheater zich aan bij het initiatief en gingen actievoerders van 9 tot 9.30 uur koffie drinken op de middenberm, voor hun gebouw aan het Sainctelettesquare.

Wekelijkse acties

De vele bezorgde ouders en kinderen houden al sinds 16 maart tijdens de schoolperiode wekelijks acties om de luchtkwaliteit rond de scholen te verbeteren en schoolstraten te eisen. De aanleiding daarvoor was een rapport van Greenpeace over luchtvervuiling aan de schoolpoorten en de daaropvolgende Pano-reportage van VRT.

In het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt er een grote slotactie gepland. Filter Café Filtré zal op zaterdag eerst ballonnen met gezonde lucht van aan de kust en vanuit de Ardennen naar Antwerpen brengen. Op zondag worden die ballonnen dan al fietsend via de A12 naar het Jubelpark gebracht, waar nog een festival voor schone lucht plaatsvindt.