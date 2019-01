Bijna 7 op de 10 vaders nemen geen ouderschapsverlof TVC

15 januari 2019

08u50

Bron: Belga 2 Minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) wil dat meer mannen hun ouderschapsverlof opnemen. Met de campagne ­'Ouderschapsverlof zoekt vaders' wil hij de ­onwetendheid wegwerken en aantonen dat het een recht is als man thuis te blijven om voor je ­kinderen te zorgen. Uit cijfers blijkt dat bijna 7 op de 10 mannen geen gebruik maken van de vier maanden ouderschapsverlof waar ze recht op hebben. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In 2017 maakten 69.260 ouders gebruik van ouderschapsverlof. Een verdrievoudiging tegenover 15 jaar geleden, maar slechts een derde van hen is een man. En dat is te weinig. Uit een studie van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt nochtans dat steeds meer vaders meer bij hun kinderen willen zijn.

Volgens vicepremier Kris Peeters kunnen werkgevers dit niet weigeren. "Vaders mogen via het ouderschapsverlof thuisblijven om in te staan voor de opvoeding van hun kind. Je bent in die periode trouwens tegen ontslag beschermd. De dagen die je opneemt als ouderschapsverlof zijn grotendeels gelijkgesteld met gewerkte dagen. Dus voor je pensioen of werkloosheidsuitkering hoef je ook niet te vrezen. Als meer vaders ouderschapsverlof opnemen, kan dat ook zorgen voor een meer evenwichtige taakverdeling tussen vrouwen en mannen bij de opvoeding van hun ­ kinderen."

Om het ouderschapsverlof voor mannen te promoten, sloot Peeters een contract af met Family Service. Zij geven nu al 'De Roze Doos' aan de kersverse ouders. In dat pakket met kortingsbonnen en staaltjes zal nu ook een 'Papa-only bag' zitten met daarin een informatiefolder over ­ouderschapsverlof.

"Jonge moeders krijgen heel wat informatie wanneer ze een kind krijgen. Die informatie breiden we nu uit met een informatiebrochure voor de vader. Daarin geven we netjes weer wat in de wet is opgenomen", legt Peeters in het VRT-radioprogramma De Ochtend uit.