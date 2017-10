Bijna 7.000 lopers in Gent, 1.500 voor hele marathon sam

12u22

Bron: Belga 1 BELGAONTHESPOT Rond 10.00 uur is het startschot gelost van de eerste marathon van Gent. In totaal verwacht de organisatie bijna 7.000 deelnemers die een volledige of halve marathon zullen uitlopen, of een korter traject. Onder de deelnemers heel wat sportievelingen maar ook recreatieve lopers, organisaties en bekende Vlamingen zoals nieuwsanker Freek Braeckman en ex-miss België Joke Van de Velde.

"Slechts een kleine groep komt hier voor de sportieve prestatie, de meesten houden vooral van de beleving", zegt organisator Stefaan Engels. Langs het parcours staan dan ook heel wat vrijwilligers om water uit te delen en muziekgroepen voor aanmoediging. "Toch zie je dat heel wat mensen de marathon aangrijpen als reden om te gaan trainen. Voor die lopers is vandaag de absolute apotheose." Onder de deelnemers ook 42 organisaties die lopen voor het goede doel. Zo lopen enkele vluchtelingen de marathon of sensibiliseren 20 medewerkers van het UZ Gent rond de gevaren van een beroerte.

Afstanden

Om 10.00 uur gaf Gents schepen van Sport Rezul Tapmaz het eerste startschot voor zo'n 1.500 deelnemers die de marathon lopen. 3.500 sportievelingen die de halve marathon lopen, vertrokken een half uur later. Burgemeester Daniël Termont geeft rond de middag het startschot voor een 600-tal lopers die een parcours van 5 kilometer kiezen. Een 1.000-tal deelnemers vertrekt in de namiddag voor een traject van 10 kilometer. Ook 400 kinderen hebben zich ingeschreven voor een kort parcours van 1 of 2,5 km. De organisatie rekent op zo'n 400 vrijwilligers.

Traject

Het volledige traject gaat langs de Watersportbaan en de groene long ten westen van de stad, met als eindpunt de topsporthal aan de Blaarmeersen. Het stadsbestuur had de organisatie gevraagd om het stadscentrum te mijden, omdat loopwedstrijden in het verleden heel wat hinder hadden veroorzaakt. Het is de eerste marathon van Gent die op een grote opkomst kan rekenen. Eerdere pogingen in 1991 en 2010 stierven een stille dood. De organisatie is van plan om ook komende jaren edities te organiseren. Volgend jaar wordt de marathon van Gent alvast gehouden op zaterdag 27 oktober.