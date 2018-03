Bijna 600 transgenders kregen psychologische hulp in UZ Gent terugbetaald Redactie

12 maart 2018

12u51

Bron: Belga 5 Sinds de start van de conventie 'transgenderzorg' in oktober vorig jaar hebben bijna 600 transgender personen volledig terugbetaalde psychologische hulp aangevraagd in het UZ Gent. Dat meldt het ziekenhuis.

De wachttijden zijn sterk gekrompen omdat het ziekenhuis via de conventie extra psychologen kon aanwerven. "De multidisciplinaire zorg die we in het UZ Gent aanbieden is door de conventie toegankelijker geworden", zegt prof. dr. Guy T'Sjoen, diensthoofd Centrum seksuologie en gender. "Dat was broodnodig na de grote toeloop van de afgelopen jaren."



Minister Maggie De Block gaf in oktober vorig jaar het startschot voor de conventie. Iedereen die beroep wil doen op transgenderzorg in het UZ Gent kan een conventie afsluiten met de arts en het ziekenfonds. De conventie geeft recht op 10 (voor kinderen 15) volledig terugbetaalde gesprekken met een psycholoog of sociaal werker. Ook biedt het een forfait voor puberteitsremmers.

'Tot 2005 hadden we jaarlijks een instroom van ongeveer 30 personen. Dat aantal is vertienvoudigd' Prof. dr. Guy T'Sjoen, diensthoofd Centrum seksuologie en gender

Drempelverlagend

Ondertussen hebben sinds de start van de conventie in het UZ Gent 581 personen er beroep op gedaan: 57 personen nemen deel aan de kinder- en jongerenwerking en 524 aan de volwassenwerking. "Tot en met 2005 hadden we jaarlijks een instroom van ongeveer 30 personen. Dat aantal is ondertussen vertienvoudigd", licht prof. T'Sjoen toe.

"De conventie heeft ervoor gezorgd dat de wachttijd voor het eerste gesprek is gedaald tot 4 maanden voor volwassenen en 2 maanden voor kinderen of jongeren."

"Volledig terugbetaalde gesprekken met een psycholoog of sociaal werker verlagen de drempel om hulp te vragen", aldus dr. Els Elaut, psycholoog/seksuoloog UZ Gent.

"We kunnen sneller inspelen op de noden van de transpersonen en we geven hen vlotter toegang tot een multidisciplinair traject. Het UZ Gent staat internationaal aan de top op vlak van zorg en onderzoek. Maar we willen ook heel toegankelijk blijven. Daar draagt de conventie toe bij."