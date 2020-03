Bijna 50 procent minder auto's op de weg sinds start coronacrisis KVDS

27 maart 2020

07u59

Bron: Belga 2 Sinds de coronacrisis staan er nog amper files op de Belgische wegen. Vlamingen werken massaal van thuis en gaan niet meer de weg op. VRT Verkeer en Be-Mobile - de verkeerspartner van de VRT - hebben voor het eerst cijfers van voor en na de invoering van de quarantainemaatregelen.

Op maandag 16 maart was er twintig procent minder verkeer dan op maandag 9 maart, toen de strikte richtlijnen nog niet van kracht waren. Op maandag 23 maart reden er al bijna vijftig procent minder voertuigen op de wegen. Het is alleen het autoverkeer dat is afgenomen.

Vrachtwagens

Het aantal vrachtwagens is nagenoeg gelijk gebleven. Meer nog, op 16 maart waren er gemiddeld zelfs 3 procent meer vrachtwagens. In de ochtendspits gaan minder trucks de weg op, maar het aantal vrachtwagens neemt overdag toe. De mogelijke verklaring is het hamstergedrag, waar de supermarkten de afgelopen weken mee kampten. De voorraden in de winkels raakten snel uitgeput, waardoor vrachtwagens overdag opnieuw uit de distributiecentra vertrokken om de winkels weer aan te vullen. Inmiddels is de situatie in de supermarkten genormaliseerd.



Zes op de tien bedrijven hebben overigens telewerk ingevoerd, bijna een verviervoudiging ten opzichte van voor de uitbraak van het coronavirus. Volgens hr-dienstenleverancier Acerta heeft de crisis de terughoudendheid rond telewerk grotendeels weggenomen en zou dat een blijvend effect kunnen hebben.



