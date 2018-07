Bijna 50 procent geleverde stroom in Vlaanderen afkomstig uit kernenergie bvb

05 juli 2018

14u35

Bron: Belga 0 Vorig jaar was 47,39 procent van de in Vlaanderen geleverde elektriciteit afkomstig uit kernenergie. Dat blijkt uit het Brandstofmixrapport 2017 van de Vlaamse energieregulator Vreg. Hernieuwbare energiebronnen waren goed voor 31,41 procent en fossiele energiebronnen voor 20,38 procent. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2016.

Om stroom als 'groen' te mogen verkopen, moeten leveranciers een overeenkomstige hoeveelheid 'garanties van oorsprong' kunnen voorleggen. Dat systeem biedt zekerheid over het hernieuwbare karakter en de herkomst van de stroom. Van de in Vlaanderen geleverde groene energie, komt meer dan de helft uit waterkracht (56,14 procent), gevolgd door biomassa (16,50 procent) en windenergie (10,10 procent op land en 5,36 procent op zee).

Scandinavië

De groene stroom die in Vlaanderen wordt verkocht, is niet noodzakelijk in Vlaanderen geproduceerd. Dat geldt maar voor 19,87 procent. Scandinavië blijft het belangrijkste herkomstgebied van de 'garanties van oorsprong' in onze contreien. Samen zijn de Scandinavische landen goed voor 42 procent van de import, iets minder dan de 45 procent uit 2016. Ook Frankrijk (15,33 procent) is een belangrijk herkomstland.

Verschillende leveranciers leveren uitsluitend groene stroom in Vlaanderen. Bij andere is het afhankelijk van de gekozen formule. Bij marktleider Engie Electrabel bijvoorbeeld hebben de groene formules een aandeel van maar 15,71 procent. Bij de andere formules (84,29 procent) gaat het om kernenergie aangevuld met energie uit fossiele brandstoffen.