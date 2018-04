Bijna 50.000 kansarme kinderen kregen 1 euromaaltijd in 2017 kg

25 april 2018

11u18

In 2017 werd aan 49.757 kinderen uit kansarme gezinnen een 1 euromaaltijd verstrekt, een stijging met 78 procent tegenover de 27.959 1 euromaaltijden uit 2016. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA).

Met het aanbieden van maaltijden aan 1 euro aan kinderen jongeren dan 12 jaar wil minister Homans een laagdrempelige toegangspoort naar gezinsondersteunende diensten creëren. "Het informele karakter van de maaltijden moet de drempel tot andere dienstverlening voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen verlagen en de ontwikkeling van de kinderen stimuleren", zegt Homans. In januari 2016 kregen 22 projecten in Vlaanderen de middelen om zo'n "gezonde en betaalbare maaltijd" te koppelen aan integrale gezinsondersteuning.

In 2017 werden er in totaal 49.757 1 euromaaltijden verstrekt aan kinderen uit kansarme gezinnen, blijkt uit de cijfers van Homans. In 2016 waren dat er 27.959. Het laatste kwartaal van 2017 geldt als uitschieter met een recordaantal van 16.656 verstrekte maaltijden.

"Gezonde en betaalbare maaltijden, gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning, zijn van vitaal belang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Elk kind dat we op deze manier dus kunnen bereiken en een gezonde maaltijd aanbieden, is een kind gewonnen", zegt Homans. Door samen te werken met organisaties als het OCMW, het CAW en de Huizen van het Kind kunnen de verschillende projecten de gepaste ondersteuning aanbieden, luidt het. Het gaat van diensten as huiswerkbegeleiding en taalondersteuning tot schuldhulpverlening en kookworkshops.

Met name in Antwerpen is de stijging van het aantal verstrekte 1 euromaaltijden groot, van 6.726 in 2016 naar 18.161 vorig jaar.