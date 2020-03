Bijna 450 lichamen werden vorig jaar geschonken aan de wetenschap AW

09 maart 2020

15u11

Bron: Belga 1 In 2019 zijn 447 lichamen geschonken aan de Vlaamse universiteiten voor wetenschappelijk onderzoek. Het getal blijft eerder stabiel, maar de universiteiten zien een stijging in het aantal wilsbeschikkingen die een dergelijke wens opnemen, en dus zou het aantal op lange termijn wél kunnen stijgen.

De lichamen worden gebruikt voor onderzoek, onderwijs en trainingen voor chirurgen, klinkt het bij de universiteiten. "We zijn onze lichaamsdonoren erg dankbaar, want ze zijn van een onschatbare waarde voor het anatomisch onderwijs en het onderzoek", zegt professor Leen Popleu, docent Anatomie aan de UHasselt. "Dankzij hen kunnen wij onze studenten opleiden tot de professionals die de zorgsector nodig heeft.”



In 2019 werden er aan de UHasselt 26 lichamen geschonken. De universiteit zag daarnaast een sterke toename in het aantal dossiers dat werd aangevraagd. Maar liefst 171 mensen gaven vorig jaar aan dat ze hun lichaam aan de Limburgse universiteit willen doneren. "Een verklaring voor deze stijging kunnen we niet echt geven, behalve dat het onderwerp van lichaamsdonatie het afgelopen jaar wel meer media-aandacht heeft gekregen", aldus Popleu.

De VUB heeft vorig jaar 56 lichamen ontvangen, een kleine stijging tegenover een jaar eerder. "Wij komen toe, maar hebben niet veel reserve", zegt professor Steven Provyn, afdelingshoofd Anatomie van de VUB. Dat verklaart hij aan de hand van de geografische ligging en de multiculturaliteit van de stad. "Het geloof speelt ook een rol. Niet elk geloof laat het toe om je lichaam aan onderwijs te doneren", aldus Provyn. Toch ziet ook de VUB een groot aantal stijgingen in wilsbeschikkingen.

De KU Leuven zag opnieuw een lichte toename van bijna 10 procent, zegt professor Paul Herijgers, decaan van de faculteit Geneeskunde. De universiteit mocht maar liefst 131 lichamen ontvangen die worden gebruikt voor onderzoek en onderwijs. "Het is geen taboe meer, het wordt nu aanzien als een goede daad", aldus Herijgers. "Maar het mogen er nog altijd wat meer zijn om voldoende vooruitgang te boeken in onderzoek. Meer lichamen betekent dat het onderzoek sneller vooruit kan gaan.”

De Universiteit Gent heeft vorig jaar met 133 lichamen het meeste lichamen ontvangen voor de wetenschap, aan de UAntwerpen werden 101 lichamen geschonken.