Bijna 45 jaar diende hij het vaderland, maar nu neemt Defensie eerste C-130 uit omloop sam

23u47

Bron: belga 1 kos Een C-130 van het Belgische leger. Het Belgische leger heeft zijn eerste transportvliegtuig van het type C-130H Hercules (Lockheed) uit omloop genomen. Het is de eerste stap in de omschakeling naar de Airbus A400M Atlas, die vanaf 2020 worden opgeleverd.

De C-130, geregistreerd als CH-08, was sinds februari 1973 in gebruik en werd op 27 december 2017 uit omloop genomen. Het toestel heeft 22.219 vlieguren op de teller en had nood aan een groot onderhoud, wat 6 tot 7 maanden in beslag neemt. Om de hoge kosten te vermijden, werd uiteindelijk gekozen om het vliegtuig niet meer in te zetten. "Deze uitomloopname heeft niet onmiddellijk een effect op onze steun aan operaties", wordt benadrukt.

Wisselstukken

De Belgische vloot is nu beperkt tot tien C-130's, die worden gebruikt voor tactisch transport door het 20ste smaldeel van de 15 Wing Luchttransport in Melsbroek. "De CH-08 zal onder de vorm van wisselstukken ten voordele van de rest van de vloot gebruikt worden", luidt het. "Op die manier zal de beschikbaarheid van de andere toestellen toenemen en zullen ze dus langer operationeel zijn."

Airbussen

Op termijn wordt de hele vloot C-130's - in totaal goed voor 250.300 vlieguren - uit omloop genomen. Ze worden vervangen door de A400M van Airbus. Vanaf 2020 worden daarvan acht opgeleverd. De 15 Wing Luchttransport (21ste smaldeel) zal in de komende jaren ook vijf passagiersvliegtuigen verliezen, aangezien de voorkeur binnenkort uitgaat naar toestellen.