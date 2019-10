Bijna 43 procent meer vastgoedtransacties in oktober door afschaffing woonbonus (en ook prijzen zijn gestegen) ADN tvc

29 oktober 2019

09u22

Bron: Belga 12 Het aantal vastgoedtransacties is in oktober met 42,9 procent gestegen in vergelijking met oktober vorig jaar. Dat is een rechtstreeks gevolg van de afschaffing van de woonbonus vanaf volgend jaar, die de Vlaamse regering eind september heeft aangekondigd. Ook ging de huizenprijs met 3,2 procent omhoog in vergelijking met de eerste negen maanden van dit jaar terwijl die van appartementen zo goed als stabiel bleef, meldt de Federatie van het Notariaat (Fednot).

De Federatie van het Notariaat publiceerde vandaag ook de “notarisbarometer” voor het derde kwartaal. In oktober 2018 werden 19.003 transacties genoteerd, in oktober 2019 zijn dat er 27.152.

“Er waren in het derde trimester heel veel transacties in heel het land, met een stijging van meer dan 4 procent. Maar als we enkel kijken naar de maand oktober, dan is er enkel in Vlaanderen een stijging van 43 procent in vergelijking met een jaar eerder. De aankondiging van de aanschaffing van de woonbonus heeft dus een onmiddellijk effect gehad”, zegt woordvoerder van Notaris.be Bart van Opstal.

Het gaat om een ongeziene stijging, die volgens de notarissen van korte duur zal zijn. “De kans dat je in november of december nog een huis kunt kopen met de woonbonus, is zeer klein. Het criterium om die nog te krijgen is de datum dat de notaris de akte ondertekent, terwijl de cijfers voor oktober die van de compromissen zijn”, zegt van Opstal, die in november en zeker in december een terugval van het aantal transacties verwacht.

Notarissen gaan selecteren en dringende dossiers, de woonbonusdossiers, voorrang geven Bart van Opstal

Bij de notarissen is het ondertussen alle hens aan dek om de akten nog dit jaar te tekenen, aangezien de klanten erop aandringen dat dat nog gebeurt. “Notarissen gaan selecteren en dringende dossiers, de woonbonusdossiers, voorrang geven”, zegt van Opstal. “Ze doen hun uiterste best om het werk er nog door te krijgen, maar aangezien ook de administraties overbevraagd zijn door de notarissen, komt bepaalde info ook trager binnen.”

Huisprijzen

De prijzen voor huizen zijn 3,2 procent gestegen in oktober in vergelijking met de eerste negen maanden van het jaar, terwijl die van appartement zo goed als stabiel bleven (-0,80 procent). Dat toont aan dat de mensen die wilden genieten van de woonbonus vooral huizen hebben gekocht. “We zagen in de eerste negen maanden al een prijsstijging van 3,2 voor appartementen en huizen, en daar komt in oktober nog eens 3,2 procet bovenop voor huizen, dat is een aanzienlijke stijging”, aldus van Opstal. “We verwachten echter dat ook die extra stijging van korte duur is.”

Waar het duurst?

In Brussel is een woonhuis het allerduurst. Daar kost het gemiddeld 474.371 euro, een pak meer dus dan in de rest van het land. In vergelijking met 2018 gaat het na negen maanden om een groei van 4,5 procent. In Wallonië was de gemiddelde prijs 196.731 euro voor een woning, in Vlaanderen was dat 285.090 euro. Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn de duurste Vlaamse provincies, daar lag het gemiddelde boven de 300.000 euro. Limburg is de goedkoopste provincie in Vlaanderen voor zowel woonhuizen als appartementen, in Wallonië is dat Henegouwen.

Net als bij de woonhuizen, steeg ook de gemiddelde prijs van een appartement. Het gaat om een toename van 3,7 procent in vergelijking met 2018. Daarmee lag de gemiddelde prijs van een appartement zo'n 8.000 euro hoger. In Brussel behelst de meerkost 13.000 euro, wat een stuk meer is dan op nationaal niveau.