Bijna 40 procent vluchten geschrapt op Brussels Airport, TUI Belgium annuleert nu alle reizen ADN

16 maart 2020

11u35

Bron: Belga 10 De daling van het aantal vluchten op Brussels Airport zet zich zoals verwacht door. Van een vijfde tot een kwart geschrapte vluchten vorige week, is de toestand geëvolueerd naar bijna 40 procent geannuleerde vluchten maandag.

In aantal passagiers is de daling nog groter omdat de bezetting van de vliegtuigen lager ligt dan normaal, aldus Nathalie Pierard, woordvoerster van Brussels Airport.

215 vluchten gecanceld

Concreet zijn maandag 215 vluchten gecanceld van de 570 vluchten die er normaal zouden plaatsvinden. Naar landen als Polen, Marokko, Tsjechië, Egypte, Bulgarije en Turkije is het verkeer helemaal of zo goed als volledig stilgevallen.



De luchthavenuitbater heeft maatregelen genomen om kosten te besparen. Zo zijn de aanwervingen voorlopig bevroren. Tijdelijke werkloosheid wordt overwogen.

TUI annuleert alle reizen

Reisorganisator TUI Belgium annuleert nu ook alle reizen - ook citytrips, ski- en autovakanties - tot minstens eind maart. Dat staat op de website van de reisorganisator.

Zaterdag had TUI laten weten dat alle pakketreizen geannuleerd werden, na de aankondiging van Buitenlandse Zaken dat het alle reizen naar het buitenland afraadt. Nu worden ook de auto-, dichtbijvakanties en citytrips geannuleerd met vertrek tot en met 31 maart, en alle skivakanties tot en met 19 april.

“In de huidige omstandigheden kunnen onze reizigers niet langer genieten van hun geboekte reis en komen zij ook steeds vaker het land van hun vakantie niet meer in”, aldus TUI.

Over hoeveel reizigers het gaat, kan TUI nog niet zeggen. De reisorganisator betaalt geboekte vakanties niet terug, maar geeft de reizigers een bon waarmee ze een vervangende reis kunnen boeken. Boekingen met vertrek vanaf 1 april worden momenteel nog aanvaard.

Terugbrengen

Voor reizigers die op dit moment in het buitenland zitten, verschilt de situatie per land. TUI zal er alles aan doen om hen terug te brengen naar België. Vanuit Marokko bijvoorbeeld, worden de klanten maandag teruggebracht. Wie in Spanje zit, vliegt in principe zoals gepland terug.

