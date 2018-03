Bijna 300 rekeningen van terreurverdachten bevroren: 82.000 euro in beslag genomen IB

22 maart 2018

07u02

Bron: Belga 0 De Belgische overheid heeft sinds 2016 exact 82.407 euro in beslag genomen op rekeningen van terreurverdachten. Ook blokkeerde ze 294 rekeningen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Het kan gaan om Syriëstrijders, of verdachten van de aanslagen in Brussel of Parijs, berichten de Sudpresse-kranten vandaag.

Er staan momenteel 271 personen op de nationale lijst van personen die verdacht worden van terrorisme. Een van de verdachten is Younes Abaaoud, het jongere broertje van Abdelhamid Abaaoud, een van de vermoedelijke kopstukken achter de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.

Politieraid

De oudste Abaaoud kwam om bij een politieraid enkele dagen later. Younes Abaaoud, die door zijn oudere broer werd meegelokt naar Syrië, kondigde al aan dat hij hem zou wreken. Een andere opvallende naam op de lijst is Mohamed Abrini, de hoofdverdachte van de aanslagen in Brussel.