Bijna 3.900 inschrijvingen voor aanwervingsreserve inspecteur Staatsveiligheid

19 december 2018

13u50

Bron: belga 0 In totaal 2.477 Franstaligen en 1.415 Nederlandstaligen hebben zich ingeschreven voor een eerste algemene toelatingsproef voor de aanleg van een wervingsreserve van 1.000 inspecteurs van de Veiligheid van de Staat (VSSE). Dat is van de dienst vernomen, daags na het sluiten van de inschrijvingen bij Selor.

De staatsveiligheid zal uit deze reserve putten wanneer er vacatures vrijkomen. Wie een bachelor- of masterdiploma bezit en minstens 21 jaar was op de uiterste inschrijvingsdatum, kwam in aanmerking. De aard van het diploma speelt geen doorslaggevende rol. Bij de VSSE werken inspecteurs met zeer uiteenlopende opleidingen en achtergronden.

Bij de vorige procedure voor inspecteurs (maart 2016) ontving de Staatsveiligheid initieel 2.719 Franstalige en 1.432 Nederlandstalige inschrijvingen. Die cijfers lagen hoger omdat kandidaten met een diploma niveau C zich ook online konden inschrijven, omwille van overgangsregeling voor beschermingsassistenten. Na uitfiltering van kandidaten niveau C, lag het reële cijfer lager: 1.993 Franstalige en 1.074 Nederlandstalige kandidaten.

