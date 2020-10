Bijna 3,6 miljoen gratis 12-rittenkaart van NMBS aangevraagd HAA

01 oktober 2020

13u26

Bron: Belga 0 Bijna 3,6 miljoen mensen hebben de Hello Belgium Railpass aangevraagd, de gratis twaalfrittenkaart voor de trein. Dat meldt de NMBS.

Gisteren liep de periode om de Railpass aan te vragen af. De treinrittenkaart kan worden gebruikt vanaf maandag 5 oktober tot en met woensdag 31 maart 2021. Ze is met andere woorden zes maanden geldig.

Hello Belgium Railpass werd in het leven geroepen om de Belg aan het sporen te krijgen en zo de Belgische toeristische sector een duwtje in de rug te geven. Die kreeg immers klappen door de coronacrisis.

De kaart staat op naam en geeft recht op twee treinritten per maand, bijvoorbeeld één reis heen en terug tussen twee Belgische stations. Reizen kan tijdens de week na 9 uur en om het even wanneer tijdens het weekend.

Wie ervan gebruik wil maken, moet de kaart invullen voor hij of zij op de trein stapt en moet ook de identiteitskaart tonen aan de treinbegeleider.