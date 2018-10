Bijna 29.000 illegale gezondheidsproducten ontdekt op luchthavens Zaventem en Luik kg

23 oktober 2018

15u40

Bron: Belga 0 Tijdens een controleactie op de luchthavens van Zaventem en Luik zijn in één week bijna 29.000 illegale of nagemaakte geneesmiddelen en gezondheidsproducten in beslag genomen. Dat meldt de federale overheidsdienst Financiën. De Belgische douane en het geneesmiddelenagentschap (FAGG) controleerden op beide luchthavens van 9 tot 15 oktober in totaal 14.464 pakketten.

In 622 van de gecontroleerde pakjes troffen ze geneesmiddelen of gezondheidsproducten aan, waarvan er 141 in beslag werden genomen. Die waren goed voor 28.689 tabletten, crèmes, flacons enzovoort. De douane stelde nog 354 andere overtredingen vast, bijvoorbeeld tegen de voedselveiligheid of in verband met namaak en fiscaliteit.



De controleactie maakte deel uit van de internationale samenwerkingsoperatie Pangea XL in meer dan 120 landen. Die heeft tot doel de illegale handel in geneesmiddelen, de vervalsing van geneesmiddelen en medische instrumenten en de daarmee samenhangende georganiseerde misdaad te bestrijden.

