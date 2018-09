Bijna 250 stad- en gemeentehuizen open voor orgaanregistratie FT & LVB

23 september 2018

07u31

Bron: Eigen berichtgeving & VTM 0 Bijna 250 Vlaamse stad- en gemeentehuizen zijn vandaag uitzonderlijk open om je te registreren als orgaandonor. Het initiatief kwam er na het nieuwe VTM-programma 'Make Belgium Great Again'.

Presentatrice van het programma, Frances Lefebure, wil van ons land een betere plek maken. In de eerste aflevering sprak ze met mensen wiens leven gered werd dankzij orgaandonatie. Ze riep toen op hetzelfde te doen. En hoopt dat die oproep alvast vandaag massaal gevolgd wordt. Meer dan 200 stad- en gemeentehuizen openen daarvoor - en alleen daarvoor - speciaal hun deuren.

In ons land wachten 1.212 patiënten op een donororgaan. De meesten - bijna 800 - hebben een nieuwe nier nodig, maar er zijn er ook die wachten op longen, een lever of een hart. Dat wachten kan soms jaren duren, want de gevallen waarin iemand donor kan zijn, zijn zeldzaam. "De belangrijkste orgaandonoren zijn hersendode patiënten", zegt 'Re-born to be alive', een vzw die zich inzet om mensen te motiveren zich te laten registreren als donor. "Slechts in 2% van de sterfgevallen is er sprake van hersendood. In bijna alle andere gevallen lopen de organen onherstelbare schade op en zijn ze niet meer bruikbaar voor transplantatie."

Uiteindelijk werden er vorig jaar in ons land bij 30,7 overledenen per miljoen inwoners organen weggenomen. Dat is het hoogste aantal na Kroatië. Dat het om zo'n hoog cijfer gaat, heeft te maken met onze wetgeving: hier is iedereen automatisch donor, tenzij je zelf laat weten dat echt niet te willen. Ook naaste familie kan bijvoorbeeld nog ingrijpen. "Registratie heeft dezelfde waarde als een testament", klinkt het dan ook.

Welke steden en gemeentes vandaag hun deuren openen, vind je hier.