Bijna 200 politici en organisaties vragen ‘groene herlancering’ van Europese economie JG

14 april 2020

12u19

Bron: Belga 5 Zowat 180 ministers, europarlementsleden, bedrijfsleiders, vakbonden, ngo's en denktanks hebben dinsdag met een opiniestuk in verschillende kranten in Europa opgeroepen tot een meer duurzame herlancering van de economie in Europa na de coronacrisis. Vanuit Belgische kant werd de oproep ondertekend door onder anderen de europarlementsleden Petra De Sutter, Olivier Chastel en Philippe Lamberts, en door Marc Grynberg, de topman van de Belgische metalengroep Umicore.

De oproep kwam er op initiatief van de voorzitter van de commissie Milieu van het Europees Parlement, Pascal Canfin (van het liberale Renew Europe). Een tachtigtal europarlementsleden sloot zich erbij aan, net als 11 ministers uit verschillende landen, 37 bedrijfsleiders (L'Oréal, Ikea, Lego, H&M ...), 28 ondernemersorganisaties, een reeks ngo's en denktanks en ook het Europese Vakbondsverbond (EVV).

De alliantie engageert zich om de nodige investeringsoplossingen voor te stellen, in lijn met de klimaatdoelstellingen, om de economie na de crisis weer te lanceren. "Als we de economie in de verkeerde richting herlanceren, zullen we nog harder tegen de muur van de klimaatcrisis botsen", voegt initiatiefnemer Canfin toe. "Daarom verenigen we de krachten voor een groene herlancering."

Het opiniestuk verscheen vandaag in kranten als La Libre Belgique, Le Monde (Frankrijk), Corriere della sera (Italië), Publico (Portugal) en El Diario (Spanje).