Bijna 20 procent Antwerpse kinderen valt uit de boot bij centraal aanmeldsysteem secundaire scholen

22 maart 2018

Slechts 81,5 procent van de Antwerpse aangemelde kinderen heeft een secundaire school uit hun voorkeur van drie scholen gekregen. Dat meldt het kabinet van Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld). 618 kinderen of 18,5 procent hebben voorlopig geen plaats en staan op de wachtlijst.

Tussen 8 februari en 27 februari 2018 konden ouders in Antwerpen voor de eerste keer hun kind online aanmelden via Meld je aan (MJA). 46 van de 66 scholen in Antwerpen tekenden in voor het gebruik van dit online aanmeldingssysteem, samen goed voor 4.145 van de 6.326 plaatsen in totaal. Na de voorrangsperiode broer/zus waren daarvan nog 3.245 beschikbaar. Tijdens deze eerste ronde meldden 3.454 kinderen zich aan, waarvan 2.836 nu een ticket op zak hebben voor hun voorkeursschool. 618 kinderen kregen voorlopig nog geen ticket en staan op de wachtlijst.

In Gent kwam er enkele weken geleden al forse kritiek op het centrale aanmeldsysteem, omdat ook daar kinderen uit de boot vielen. 87 procent van de jongeren kon naar de school van hun eerste voorkeur, in totaal kon 5,2 procent van de 3.024 kinderen niet naar een school van hun voorkeur, een veel lager cijfer van in Antwerpen.

Toch reageren Marinower en Eric Boels, voorzitter van het Lokale Overlegplatform, voorzichtig tevreden over de Antwerpse cijfers. "Dit eerste resultaat toont dat het systeem alvast technisch voldoet. Het hele proces werd ook waargenomen door een deurwaarder. De 618 aanmeldingen die voorlopig nog geen ticket kregen en dus op de wachtlijst staan, werden deze week telefonisch op de hoogte gebracht en kregen de boodschap zeker niet te wanhopen. Helaas blijkt dat 63 procent van hen slechts 1 voorkeursschool opgaf."

"Zeer veel kinderen zullen nog doorschuiven"

Boels zegt ook dat 410 plaatsen in de MJA-scholen nog niet ingevuld zijn. Bovendien starten de fysieke inschrijvingen aan scholen pas op 21 april. Slechts 46 van de 66 Antwerpse scholen doen mee met het centrale aanmeldingsyssteem. "We verwachten dat er nog zeer veel kinderen op de wachtlijst zullen doorschuiven naar een school van hogere voorkeur en dus alsnog een plek zullen bemachtigen."

Marinower begrijpt naar eigen zeggen dat ouders van wie het kind nog geen plaats heeft, gefrustreerd zijn: "Ik begrijp dat elke ouder de beste school wil voor zijn of haar kind en het belanden op de wachtlijst bijgevolg frustratie teweeg brengt. Ouders liggen hier wakker van, ik heb daar alle begrip voor, maar laat duidelijk zijn dat er voor elk kind in Antwerpen sowieso een plaats is. Ouders zonder ticket moeten dus zeker niet panikeren, er is persoonlijke begeleiding voorzien. Daarnaast is het MJA-systeem in de eerste plaats ontworpen om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen en dat doet het ook. Uiteraard volgt er nog een grondige evaluatie en staan we open voor elk voorstel tot verbetering."

'Ouders zonder ticket moeten zeker niet panikeren, er is persoonlijke begeleiding voorzien' Claude Marinower, schepen van Onderwijs Antwerpen

Gentse schepen "leeft mee met Antwerpse ouders"

Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere leeft mee met de ouders van 618 Antwerpse kinderen. "Ik leef mee met de ouders in Antwerpen, zoals ik meeleef met de ouders in Gent", zegt Decruynaere. De schepen vraagt de Vlaamse regering om het decreet aan te passen.

Volgens Decruynaere zou het beter zijn dat elke school in een gebied met capaciteitsproblemen deelneemt aan het systeem. Dat is vandaag niet verplicht. In Gent heeft het stadsbestuur alle 45 scholen overtuigd om het aanmeldingssysteem te aanvaarden.

Decruynaere vindt dat het probleem niet in Antwerpen of Gent zit, "maar in Brussel". Een aangepast decreet moet het aanmeldingssysteem in alle scholen in gebieden met capaciteitsproblemen doen gelden. Lokale besturen moeten ook meer ruimte krijgen om te beslissen over criteria zoals dubbele contingentering, bijzondere zorgsituaties, studierichtingen en pedagogische projecten.

"Ieder moet op zijn bestuursniveau zijn verantwoordelijkheid nemen", besluit Decruynaere.