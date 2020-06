Bijna 2 miljoen euro ingezameld door verschillende ondersteuningsprogramma's horeca JTO

08 juni 2020

11u50

Bron: Belga 0 De digitale cafés van Alken-Maes, AB InBev en #horecacomeback hebben samen bijna 2 miljoen opgehaald. Klanten betaalden via Café Solidair (Alken-Maes) vooraf 100.505 pinten, goed voor 251.262 euro, Café Courage (AB InBev) kreeg 222.271 bestellingen voor pinten binnen, of 625.429 euro, en #horecacomeback zamelde 1.033.953 euro in.

Nu de cafés vandaag langzaamaan heropstarten, maken de digitale cafés hun eindbalans op. Mensen konden hun favoriete zaken steunen door op voorhand hun pintjes te bestellen en betalen op de websites van Café Solidair (Alken-Maes) en Café Courage (AB InBev). Het integrale bedrag ging rechtstreeks naar de uitbaters. Zo wilden de brouwers ervoor zorgen dat de sluitingsperiode gemakkelijker overbrugd kon worden. Het platform #horecacomeback, een samenwerking tussen de Belgische Brouwers, verschillende frisdrankgiganten en andere sterke bedrijven, organiseerde een ondersteuningsprogramma waarbij waardebonnen konden worden aangekocht. Zij haalden maar liefst 1.033.953 euro op.

De horeca moest zijn deuren twaalf weken sluiten door de coronamaatregelen en zag zijn inkomen daardoor fors dalen. Vandaag mogen de horecazaken hun deuren weer openen. “Café Solidair heeft me vooral doen inzien dat ik de liefste en beste klanten van heel Vlaanderen heb. Zoveel pinten om mij te steunen, dat is werkelijk ongelooflijk. Er heerst echt een gevoel van samenhorigheid en daar ben ik heel trots op”, aldus Eddy Manet van Café Het Gerechtshof in Tongeren.