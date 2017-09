Bijna 160 leger- of politie-uniformen gestolen vorig jaar HA

12u17

Bron: Belga 0 belga Vorig jaar werden in ons land diefstallen geregistreerd van 159 leger- of politie-uniform. Ook 31 kogelwerende vesten werden gestolen, 97 uitrustingsstukken, 96 verzamelstukken, 39 uitrustingen van voertuigen en 7 interventie-armbanden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang).

De meeste uniformen werden vorig jaar gestolen in Vlaanderen (94), gevolgd door Wallonië (43) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (22). Ook in 2014 en 2015 werden in totaal achtereenvolgens 204 en 170 uniformen gestolen.



Er worden overigens ook uniformen verloren. In 2016 was dat het geval met 40 stuks, in 2014 en 2015 achtereenvolgens met 39 en 35. Er raakten vorig jaar ook 129 uitrustingstukken, 12 kogelwerende vesten, 30 interventie-armbanden en 1 verzamelstuk kwijt.

Terrorisme

Het verdwijnen van uniformen is niet altijd onschuldig. Bij huiszoekingen in een terrorismeonderzoek in juli in Anderlecht zijn onder meer twee politie-uniformen aangetroffen. Twee van de vier opgepakte personen zijn toen aangehouden en werden in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Kos