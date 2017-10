Bijna 12.000 graven lichten op voor herdenking op Tyne Cot Erik De Block

23u23 3 belga Op Tyne Cot Cemetery in Passendale waren er zaterdagavond meer dan zevenduizend aanwezigen op een unieke herdenkingsplechtigheid. De grootste militaire begraafplaats ter wereld telt bijna 12.000 uniforme kleine graven en tijdens 'Silent City Meets Living City' werden al die grafstenen voorzien van een symbolisch lichtje.

Het werd geen klassieke herdenkingsplechtigheid met veel toespraken en het neerleggen van kransen maar een uniek moment van stilte en reflectie. De herdenking was gratis bij te wonen, duurde een uur en bestond uit een serene klank- en lichtvoorstelling met evocatie, muziek, persoonlijke verhalen uit brieven van soldaten en hun familie, momenten van stilte. Ook 'The Last Post' weerklonk en 'The Road to Passchendaele'. Op het einde volgde een spontaan applaus.

Het evenement kaderde in de herdenking van '100 jaar Slag van Passendale'. Uit heel de wereld waren ook familieleden van gesneuvelden aanwezig.