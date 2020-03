Bijna 1 op 3 meldt zich ziek bij MIVB en De Lijn HR

18 maart 2020

16u30

Bron: Belga 24 BInnenland Iets minder dan een derde van de personeelsleden van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft zich sinds de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, ziek gemeld. Dat meldt woordvoerster An Van hamme. Bij De Lijn komt een kwart van het personeel niet meer werken. De bezettingsgraad van de voertuigen ligt er 50 tot 80 procent lager.

De vervoersmaatschappij MIVB telt “30 procent absenteïsme”, zegt de woordvoerster. “Door de strikte maatregelen blijven mensen met ziektesymptomen best thuis als voorzorgsmaatregel.”



Vandaag werd de frequentie op de lijnen naar twee derde teruggeschroefd om de afwezigheid van bestuurders op te vangen. Het aanbod zou nu niet meer aangepast moeten worden. “Het is duidelijk dat openbaar vervoer noodzakelijk is, dus we blijven onze taak vervullen”, zegt Van hamme.

De vervoersmaatschappij kondigt woensdag ook een aantal bijkomende maatregelen aan na de strengere aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad. De MIVB beperkt zo het aantal passagiers per voertuig en vraagt hen zich goed te spreiden over de voertuigen. Onnodige verplaatsingen worden afgeraden en er wordt gevraagd om piekuren te vermijden.

1 op 4 ziek bij De Lijn

Ook bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn meldt zich een hoger aantal personeelsleden ziek. Een kwart van het personeel komt niet meer werken. Het gaat volgens de vervoermaatschappij niet per se om zieke mensen, maar wel mensen die symptomen vertonen. Hoeveel minder reizigers De Lijn heeft door de coronacrisis, is nog niet bekend.

De openbaarvervoermaatschappij neemt bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo vraagt ook De Lijn alle reizigers om voldoende afstand te houden op de voertuigen. “Om voldoende afstand te garanderen, laten we vanaf woensdag 12 uur een derde van het maximaal mogelijke aantal reizigers toe per bus of tram”, meldt de vervoermaatschappij.

De vervoermaatschappij vraagt alle reizigers ook om zich te verdelen over het voertuig: niet naast elkaar gaan zitten, niet dicht naast elkaar gaan staan. Er wordt een lint gespannen tussen de bestuurderspost en de reizigers om social distancing te garanderen.

Ook wijst De Lijn nogmaals op het feit dat er achteraan moet worden opgestapt, aangezien de voorste deur gesloten blijft uit veiligheidsoverwegingen ter bescherming van de bestuurder. Deze affiches worden op de lijnen in Vlaams-Brabant, die via Brussel rijden, tevens in het Frans voorzien.

Bezettingsgraad

Door de coronacrisis ligt de bezettingsgraad van het aantal reizigers op de voertuigen van De Lijn 50 tot 80 procent lager. Het verschil in percentage is een gevolg van diverse factoren, zoals regio’s, stad of platteland, bestemming van de lijnen (attractiepolen, drukke woonwijken). In stedelijke regio’s zijn er meer reizigers. Een verschil tussen dal en spits blijkt volgens De Lijn niet zo groot.

Belbussen

De Lijn heeft ook alle belbusritten geannuleerd. “Onze belbussen zijn te klein om voldoende afstand te kunnen garanderen. Alle gemaakte reservaties worden geannuleerd en mensen kunnen geen nieuwe reserveringen maken. Alle belbusklanten die een reservatie gemaakt hadden voor een van de komende weken, worden persoonlijk en telefonisch gecontacteerd door onze belbuscentrale.”

Alle Lijnwinkels, ook de mobiele Lijnwinkels, zijn sinds 12 uur gesloten. “Hiermee komen wij tegemoet aan de richtlijnen van de overheid over het sluiten van winkels”, luidt het. De alternatieven voor de reizigers die een vervoerbewijs willen kopen, zijn de sms-tickets via het nummer 4884, en de online M-tickets via de app van De Lijn. Verder kunnen reizigers nog steeds terecht in de voorverkooppunten.

