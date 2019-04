Bijna 1.500 werkzoekenden ontvingen diploma knelpuntberoep via VDAB ttr

10 april 2019

14u35

Bron: belga 1 binnenland Na het volgen van een onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT) voor een knelpuntenberoep via de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, behaalden 1.487 werkzoekenden vorig jaar een diploma. De uitstroom naar werk van deze groep bedraagt 79 procent binnen de drie maanden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

In totaal werden vorig jaar 163 opleidingstrajecten opgezet. Het totaal aantal unieke cursisten in 2018 bedroeg 4.398, van wie de overgrote meerderheid (3.797) tussen 25 en 54 jaar oud was. Het aantal gestarte cursisten daalde de afgelopen jaren geleidelijk van 5.579 in 2014 tot 4.398 in 2018. Het aantal afgeleverde diploma's steeg van 1.014 in 2014 tot 1.612 in 2016, maar daalde vervolgens tot 1.487 in 2018.

De uitstroom naar werk drie maanden na het positief beëindigen van de opleidingscluster is de afgelopen jaren continu gestegen, van 67 procent in 2014 tot 79 procent in 2018. Het aantal cursisten dat de opleiding vroegtijdig stopzette of niet slaagde, steeg in 2018 van 1.072 tot 1.164, maar ligt nog steeds lager dan de jaren voordien. In 2015 bijvoorbeeld ging het nog om 1.526 personen.

"Op basis van deze cijfers zetten we enerzijds verder in op proactieve acties om de oriëntatie en inschatting meer te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is de zelfinschattingstool verpleegkundige. Anderzijds voeren we ook acties op om vroegtijdige uitval te voorkomen door de begeleiding en ondersteuning te intensifiëren", aldus Philippe Muyters.

