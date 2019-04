Bijna 1.000 xtc-pillen en 9 diamanten in beslag genomen bij internationale drugsactie ADN

01 april 2019

14u54

Bron: Belga 0 Bij een internationale drugsactie zijn in Antwerpen bijna 1.000 xtc-pillen ontdekt in een Nederlands voertuig. De drie Nederlandse inzittenden werden opgepakt. Dat meldt de federale politie vandaag.

In de provincie Oost-Vlaanderen onderschepte de politiezone Ninove dan weer een voertuig met drie inzittenden. Een van hen was in het bezit van 9 diamanten en bleek niet in staat een verklaring te geven over de oorsprong. De diamanten werden in beslag genomen.

De internationale drugsactie Etoile werd gehouden van 28 tot 31 maart. Politie- en douanediensten uit ons land, Nederland, Luxemburg en Frankrijk werkten eraan mee.



Van de 1.210 gecontroleerden waren 158 in het bezit van drugs, 22 waren onder invloed. Twintig mensen werden gerechtelijk aangehouden, en zeventien voertuigen werden in beslag genomen.

In de omgeving van het Nederlandse Dordrecht werden bij een Antwerpenaar verschillende lachgasflessen aangetroffen in zijn voertuig. Die zei dat hij de flessen gekocht had in Rotterdam, maar hij kon geen zinnige uitleg geven over het nut hiervan. In andere Belgische voertuigen trof de Nederlandse politie heroïne en cocaïne aan.