Bijna 1.000 kg afval gedumpt, politie identificeert sluikstorter in Willebroek TTR

08 augustus 2018

15u23

Bron: Lokale politie Mechelen-Willebroek 3 Lokale politie Mechelen-Willebroek kon na een intensieve zoekactie in talloze vuilniszakken een sluikstorter identificeren. De 37-jarige man uit Brecht krijgt niet alleen een fikse boete, maar dient eveneens de aanzienlijke opruimingskosten te betalen. Het sluikstort betreft maar liefst 44 grote vuilniszakken (60 liter) met huishoudelijk afval. Goed voor in totaal bijna 1.000 kg restafval.

"In het voorjaar van 2018 kregen wij van een alerte buurtbewoonster de melding van een sluikstort in de Victor Dumonlaan in Willebroek. Nazicht van de ANPR-camera’s bevestigden de aanwezigheid van de man op ons grondgebied", bericht de lokale politie Mechelen-Willebroek in een persbericht.



De man werd aangehouden en bekende de feiten onmiddellijk tijdens een politieverhoor. Volgens de alleenstaande man lag een gebrek aan tijd aan de basis ligt om geen reglementaire vuilniszakken aan te schaffen.

De totale kost voor opruiming bedraagt 1.200 euro. Naast deze opruimingskosten krijgt de man ook nog een boete van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. “Elke melding van sluikstorten wordt ernstig genomen. Onze mensen staan niet alleen in voor de vaststellingen maar voeren tevens onderzoek naar bewijslast in de achtergelaten ‘rommel’. Een werkwijze die trouwens regelmatig positief resultaat kent, zoals deze casus aangeeft", zegt Yves Bogaerts, korpschef van de lokale politie Mechelen-Willebroek.

“Een propere en nette gemeente zijn de basisingrediënten van aangenaam wonen. Zij die dit niet weten te respecteren zullen het voelen en opdraaien voor de overlast. Ons opzet om van Willebroek een aangename gemeente te maken kan maar slagen wanneer we zulke overtreders effectief kunnen betrappen, zwaar beboeten en hen kunnen overtuigen hun attitude aan te passen", aldus burgemeester van Willebroek, Eddy Bevers.