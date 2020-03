Bijkomende maatregelen na positieve coronatest in asielcentrum Moeskroen Marc Coppens

19 maart 2020

17u58 5 Het asielcentrum van Moeskroen is sinds dinsdag in quarantaine, nadat één van de bewoners positief testte op Covid-19. De man ligt in het ziekenhuis, maar zijn toestand is niet kritiek.

Le Refuge is met 900 bewoners het grootste asielcentrum van het land. Dinsdag testte een asielzoeker positief op het coronavirus. “De persoon verblijft momenteel in het ziekenhuis”, zegt Mieke Candaele van Fedasil. “Er worden extra maatregelen genomen in Moeskroen: zo wordt van iedereen die het centrum wil binnengaan de temperatuur gemeten. Er zijn ook bewakingsagenten ter plaatse en de bewoners mogen het centrum niet verlaten.”

“We kunnen wel niet plots iedereen meters uit elkaar te slapen leggen, daar hebben we simpelweg de ruimte niet voor. De meest kwetsbare bewoners zonderen we wel af in aparte vleugels. Dat zijn mensen met hart-, long- of nieraandoeningen, diabetespatiënten, bejaarden en vrouwen met een risicovolle zwangerschap. Op de kamers zijn er extra sanitaire kits voorzien en de lakens worden vaker ververst dan gewoonlijk.”

“Binnen alle centra zijn maatregelen genomen op het vlak van preventie en hygiëne. Dat zijn eigenlijk dezelfde maatregelen die u en ik thuis ook in acht nemen: handen wassen, afstand houden, niet in groepen samenzitten. Er worden ook speciale maatregelen genomen, bijvoorbeeld ’s middags in de refter. Dan wordt er in shiften gewerkt en wordt in kleine groepjes het middagmaal genuttigd. Aan de inkom van de refter is een punt voorzien waar mensen hun handen moeten wassen. Er worden ook strepen op de grond geplaatst om afstand te houden.”