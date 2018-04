Bijkomende arrestaties in onderzoek naar bende die dure luxefietsen stal SI

11 april 2018

10u33

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar een bende Roemeens-Moldavische dieven die gespecialiseerd was in het stelen van dure koersfietsen en mountainbikes, heeft de politie de voorbije weken een aantal nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om een Moldaviër die betrokken zou geweest zijn bij de diefstallen, een buschauffeur die gestolen fietsen had getransporteerd en de opkoper van de gestolen fietsen in Roemenië. Bovendien konden 56 gestolen koersfietsen en een aantal elektrische fietsen teruggevonden worden. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De FGP Halle-Vilvoorde voerde al sinds het eind van afgelopen zomer onderzoek naar de bende. Na een eerste diefstal in een fietsenwinkel in Kampenhout in het voorjaar van 2017 konden de speurders linken leggen naar andere diefstallen in fietsenspeciaalzaken in Beernem, Wetteren, Eghezee, Waremme, Beringen, Diets, Lebbeke, Geraardsbergen en Florennes.

Op 22 december kond al een aantal fietsen gerecupereerd worden die afkomstig waren van de diefstal in Florennes. De verdachten hadden de gestolen fietsen verpakt en lieten ze in de aanhangwagen van een reisbus overbrengen naar Roemenië.

Op 16 januari konden dan drie vermoedelijke dieven ingerekend worden.

Sindsdien konden de speurders de identiteit van een van de buschauffeurs achterhalen en die man kon midden maart opgepakt worden in Boekarest. Hij werd overgeleverd aan België en hier door de onderzoeksrechter vrijgelaten op borg.

In de week van 2 tot 6 april trokken Belgische speurders dan naar Roemenië en konden daar samen met hun Roemeense collega's de opkoper van de fietsen, een fietsenwinkeluitbater uit Piatra Neamt, in het noorden van Roemenië, arresteren. De man zal eerstdaags aan België worden overgedragen.

Vorige week werd in Italië dan ook nog een Moldaviër opgepakt die betrokken zou geweest zijn bij de diefstallen. Ook hij zal aan België overgeleverd worden.