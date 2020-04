Bijkomend uitstel voor betaling bedrijfsvoorheffing en btw voor april IB

14 april 2020

04u34

Bron: Belga 0 Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) heeft de FOD Financiën opdracht gegeven om bijkomend uitstel te verlenen voor de betaling van bedrijfsvoorheffing en btw voor de maand april. Dat deelt het kabinet van de minister dinsdag mee. Eerder was er al uitstel voor maart, wat zorgde voor een liquiditeitsbuffer van 4,5 miljard euro voor zelfstandigen en bedrijven.

"Heel wat Belgische bedrijven zijn hard getroffen door de strijd tegen het coronavirus. In maart hadden we al beslist om extra betalingsuitstel te verlenen voor bedrijfsvoorheffing en btw. Gezien de strenge maatregelen doorlopen in april, heb ik beslist om ook extra uitstel te verlenen voor de maand april", zegt De Croo.

Concreet worden de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing met twee maanden verlengd. Uitstel van betaling betekent dat later betaald kan worden zonder dat de fiscus nalatigheidsintresten en boetes int. Als het bijkomende uitstel niet volstaat, kunnen ondernemingen met de FOD Financiën extra betalingsmodaliteiten afspreken, zoals een afbetalingsplan, en kunnen ze vragen om geen nalatigheidsintresten toe te passen.

De uiterste betalingstermijn voor de bedrijfsvoorheffing is 15 juli. Voor btw is dat 20 juli.