Bijkomend onderzoek in Reuzegom-dossier

02 oktober 2020

18u31

Bron: Belga 0 In het Reuzegom-dossier komt er bijkomend onderzoek. Dat bevestigt het parket van Limburg.

Normaal zou begin september in Hasselt een raadkamerzitting hebben plaatsgevonden over de eventuele doorverwijzing van achttien leden van studentenclub Reuzegom naar de correctionele rechtbank, in het onderzoek naar de dood van de 20-jarige Sanda Dia.

Naast onopzettelijke doding kunnen de achttien leden beticht worden van het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, mensonterende behandeling en schuldig verzuim.



De zitting in september ging echter niet door nadat er verzoekschriften waren ingediend. De onderzoeksrechter had tot vandaag de tijd om een antwoord te formuleren op de vragen. Het parket van Limburg bevestigt nu dat er bijkomend onderzoek komt in het dossier. Sommige verzoeken zijn toegekend en andere niet, klinkt het.

De partijen van wie de vragen zijn afgewezen, kunnen tegen die beslissing nog in beroep gaan, waardoor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen zich over het dossier moet buigen. De beroepstermijn bedraagt vijftien dagen.

Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop startte in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen.

Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.

