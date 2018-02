Bijhouden 68 kilogram cannabis "van een ander" kost man drie maanden cel EB

19 februari 2018

13u47

Bron: Belga 0 Een vijftiger uit Ingelmunster heeft drie maanden cel gekregen omdat hij 68 kilogram cannabis in zijn woning had liggen. Dat besliste de correctionele rechtbank van Kortrijk.

Tijdens een huiszoeking vonden speurders 68 kilogram cannabis in het huis van de man. Hij ontkende dat hij die had aangekocht en meende dat hij 2.500 euro zou krijgen van iemand voor wie hij de drugs in bewaring hield. Geplaagd door financiële problemen ging de vijftiger daarop in.

Het openbaar ministerie had twee jaar effectief gevorderd, uiteindelijk kreeg hij drie maanden effectief.