Bijdragen van vreemdelingen voor verblijfsaanvraag brachten verhoopte 10 miljoen euro op

EB

08u05

Bron: Belga

Photo News

De bijdragen die vreemdelingen moeten betalen om een verblijfsaanvraag in te dienen, hebben vorig jaar bijna 10 miljoen euro opgebracht. Dat meldt de bevoegde staatssecretaris Theo Francken (N-VA) op zijn blog. Die 10 miljoen euro is het bedrag waar de regering op mikte toen de bijdrage in maart omhoog ging.