Bij vijftiende veroordeling: politierechter geeft profvoetballer Yassine El Ghanassy zes maanden cel Siebe De Voogt

07 maart 2018

15u29

Bron: Eigen berichtgeving 775 Profvoetballer Yassine El Ghanassy (27) heeft in de Brugse politierechtbank een gevangenisstraf van zes maanden en twee jaar rijverbod gekregen. Voor de ex-flankaanvaller van KV Oostende en AA Gent is het al zijn vijftiende veroordeling voor een politierechtbank.

El Ghanassy – die momenteel voor het Franse Nantes speelt – reed in juli 2016 met zijn Porsche Carrera 4 aan 57 km/uur door de bebouwde kom in Oostende. Hij betaalde echter zijn boete niet, waardoor zijn overtreding bij het parket terecht kwam. Daar zagen ze dat hij op het moment van de snelheidsovertreding eigenlijk een rijverbod had en nog proeven moest afleggen vooraleer hij zijn rijbewijs kon terugkrijgen.

"Een rijverbod en geldboete maken duidelijk weinig indruk", klonk het vonnis van de politierechter. "Bovendien werd hij al 14 keer veroordeeld en gaat het niet om kleine inbreuken." Van zijn celstraf zal El Ghanassy wellicht geen dag moeten uitzitten.

Na een forse snelheidsovertreding werd zijn Porsche 911 Carrera 4 in oktober 2017 zelfs verbeurd verklaard. El Ghanassy tekende toen met succes verzet aan tegen die verbeurdverklaring. Ook tegen zijn nieuwe veroordeling kan de ex-Rode Duivel nog verzet aantekenen.