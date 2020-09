Bij slecht weer op café? Vlaanderen wordt groot winterterras Sven Spoormakers

23 september 2020

20u28 10 Vlaanderen wordt één groot winterterras - tenminste, als het van de cafébazen afhangt. “Met ons winterterras kunnen we 80 mensen extra ontvangen. Buiten bovendien, want dat vragen de klanten zélf”, zegt Guy Cox van Brasserie Excelsior in Brasschaat.

De lockdown heeft de horeca pijn gedaan, dat is intussen genoegzaam bekend. Maar de fantastische zomer heeft veel goedgemaakt. Al komt daar nu, door het plotse herfstweer, een einde aan. En dat merken ze bij Horeca Vlaanderen. “Uit een eerste bevraging blijkt dat 1 op 10 restauranthouders en 1 op 20 cafébazen een omzetverlies vreest na de zomer”, zegt CEO Matthias De Caluwe.

Toch is er een oplossing: het winterterras. “We vragen daarom aan steden en gemeenten om flexibel te zijn in het toekennen van zo’n winterterrassen. En daarmee bedoelen we niet louter een parasol en wat tafels en stoelen. Nee, het moet een kwalitatieve overkapping zijn, met verwarming en sfeervol ingekleed”, aldus De Caluwe.

Uitbater Guy Cox heeft voor zijn Brasserie Excelsior in Brasschaat zo'n vergunning gekregen, tot zijn grote opluchting. “Door de afstandsregels zou ik 70 gasten kunnen zetten. Met het winterterras erbij - een winddichte overkapping, met verwarming, komen er nog 80 bij. Mensen vragen dat zélf, trouwens: ze vinden het buiten veiliger dan binnen. Zonder zo’n terras in de winter weet ik niet of de klanten gewoon binnen zouden willen zitten als het wat drukker wordt.”