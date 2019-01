Bij slager Erwin is uw mop vlees waard: één mop = 250 gram gehakt Philippe Ghysens

24 januari 2019

05u00 23 Bij slager Erwin in Leuven is een mop een pak vlees waard. Wie de verkoopsters doet lachen, krijgt een kwart kilo gehakt gratis. Dertig keer per dag lukt dat. "Alleen racistische moppen worden niet beloond."

Lang of kort, flauw of sterk, belegen of spits, elke mop die achter de toonbank tot een lach leidt, is goed voor een pak gehakt in slagerij De Kapblok in Leuven. "Het is groen en komt van een berg af? Een skiwi", vertelt klant Inge terwijl ze afrekent. De mop doet verkoopster Wencke lachen en prompt doet ze dan ook nog een kwart kilo gehakt bij de bestelling.

Erwin Mertens (50) vindt zijn actie geslaagd. Hij bedacht zelf de Week tegen de Verzuring. "Zaterdag vertelde een klant een mop in de winkel. Ik maakte me toen de bedenking dat het al heel lang geleden was dat dat nog eens gebeurd was. De mensen praten wel over het weer of over verkoopster Tatjana's nieuwste haarkleur, maar een mop wordt heel zelden verteld. Ik ging vroeger speciaal in de winkel van mijn ouders staan om moppen te kunnen horen. Nu komen de mensen al opgejaagd de winkel binnen omdat het druk was op de baan of omdat ze een parkeerplaats moesten zoeken. Even lachen kan dan een verademing zijn."

Daarom kondigde de vindingrijke slager op zijn Facebook-pagina en in de winkel zelf aan dat elke moppentapper zou beloond worden met 250 gram gehakt. "Dinsdag hebben we al aan 30 klanten een pakje gehakt meegegeven en vandaag zitten we ook al aan 15 moppen. Soms moeten we de mensen wel wat aansporen, maar het gaat toch vlot. Ze vinden dat wel plezant. De meeste moppen zijn echt heel goed. Alleen racistische moppen worden niet beloond", vertelt Mertens, die al enkele keren tot beste beenhouwer van het land is uitgeroepen.

In badpak

"Hoe maakt een Duitser een mossel open?", vraagt klant Stijn spontaan. "Door erop te kloppen en te roepen: aufmachen." Hilariteit alom in De Kapblok en alweer een kwartkilo gehakt over de toonbank. "Het is niet dat hier anders nooit gelachen wordt", merkt Erwin op. "Het is hier één vrolijke bende. Ik selecteer daarop, als ik mensen aanneem. Maar nu wordt er nog meer gelachen." Ook een vorige actie van de vrolijke slager was een hit. Toen riep hij klanten op wegens de zomerhitte in zwembroek of badpak te komen, in ruil voor 20 procent korting. (PhG/BMK)