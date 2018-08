Bij deze gezinnen loopt al vier maanden bruin leidingwater uit de kraan Jolien Lelièvre

17 augustus 2018

08u07

VTM NIEUWS

In Sint-Truiden loopt al vier maanden bruin water uit de kraan bij enkele gezinnen. Sinds werken aan de leiding zit er ijzer in het water, wat de bruine kleur veroorzaakt. Wanneer de getroffen gezinnen weer helder water zullen hebben, is onduidelijk.

