Bij -10°C heet water in de lucht gooien? Jelle uit Opglabbeek probeerde het vanmorgen uit HR

28 februari 2018

11u30

Ken jij het Mpemba-effect al? Of het verschijnsel dat warmer water onder bepaalde omstandigheden sneller bevriest dan kouder water? Jelle Van den Berghe uit Opglabbeek probeerde het vanmorgen uit. Dat leverde deze leuke beelden op. "Dat vind ik nu eens een prachtig begin van de dag", zegt de lector Natuurbeheer en Biodiversiteit aan Hogeschool PXL. Of hij filmpje gebruikt in zijn lessen? "Nee hoor, dit was gewoon voor de fun."