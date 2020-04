Exclusief voor abonnees Bietensmurrie doodt 99,8% van de vissen in Schelde in Wallonië: kan Vlaanderen dat voorkomen? Massale vissterfte in Frankrijk en Wallonië, experts hopen in Vlaanderen 95 procent visbestand te redden Inge Bosschaerts Cedric Matthys

25 april 2020

18u01 11 Een bijna dertig kilometer lange bietensmurrie drijft al twee weken door de Schelde en doodt er al het leven op z’n weg. De pulp is afkomstig van een Franse suikerraffinaderij en belandde na een dijkbreuk in de Schelde. Het goedje zuigt alle zuurstof uit het water, met een massale vissterfte tot gevolg. In Frankrijk en Wallonië is naar schatting 99,8 procent van het totale visbestand gestorven, in Vlaanderen wordt nu met man en macht gewerkt om eenzelfde scenario te voorkomen.

“Redden wat er nog te redden valt.” Met die ingesteldheid werken brandweerkorpsen, Civiele Bescherming en vrijwilligers de klok rond, om de grootste ecologische ramp ooit in de Schelde te bestrijden. Vissen die naar adem happen worden uit het water geschept en overgezet naar andere waterwegen. Op verschillende plaatsen wordt ook extra zuurstof in het water gepompt. Op hoop van zegen, zodat niet het vollédige visbestand sterft.

Boosdoener is een enorme massa bietenpulp die in de Schelde terechtkwam, en die nu langzaam maar zeker op weg is richting Gent. Het goedje is afkomstig van de Franse suikerraffinaderij Tereos. Door een dijkbreuk aan hun vestiging in Cambrai belandde twee weken geleden ongeveer 100.000 kubieke meter – dat zijn ongeveer 5.000 volle vrachtwagens – bietenpulp in het water. De smurrie onttrekt alle zuurstof uit het water, met een massale vissterfte tot gevolg.

De schade is nu al niet meer te overzien. In Frankrijk is zo’n vijftig kilometer Schelde morsdood verklaard, in Wallonië al 37 kilometer. En morsdood, dat wil zeggen dat er geen énkele vis meer in het water zwemt. Amper 0,2 procent van het totale visbestand kon er gered worden. Ook in West-Vlaanderen – op de Schelde tussen Spiere-Helkijn en Avelgem – zijn al duizenden vissen overleden. De Vlaamse Waterweg probeert nu met man en macht verdere vissterfte tegen te houden.

Experts hebben er goede hoop in dat 95 procent van de vissen in Vlaanderen de ramp zal overleven. En dat hebben ze volgens hen te danken aan één man: Alain Dillen. “De redder van het Vlaamse visbestand”, wordt de visserijbioloog van het Agentschap Natuur en Bos door zijn collega’s genoemd. Want het was híj die tien dagen geleden als eerste aan de alarmbel trok, nog voor er vanuit Frankrijk het signaal kwam dat er bietenpulp in het water was beland. “Ik zag dat het zuurstofgehalte in de Schelde drastisch daalde”, zegt hij. “Daardoor konden we op 16 april al de eerste beluchters in het water laten in de Vlaamse Ardennen. Niet veel later is ook de brandweer van Oudenaarde al begonnen met het vernevelen van extra water, om zo het zuurstofniveau op peil te houden.”

De pulp heeft zich intussen uitgestrekt tot een enorme vlek van bijna dertig kilometer lang. Volgens de laatste schattingen zou de smurrie in de nacht van zondag op maandag ook Gent bereiken. Om te vermijden dat ook de binnenwateren vervuild worden, zijn daar alle waterkeringsmuren gesloten. “Bedoeling is om de vervuiling af te leiden via het kanaal Gent-Terneuzen, en het via de Westerschelde naar zee te leiden”, zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg. “Om de vissterfte onderweg zoveel mogelijk te beperken, zetten we nu massaal extra beluchters in om het zuurstofniveau op peil te houden.”

Vlaams minister van Handhaving Zuhal Demir (N-VA) liet al weten dat het Franse bedrijf de rekening, die in de miljoenen loopt, mag verwachten. Maar de Franse suikerraffinaderij zelf trekt in twijfel of zij wel verantwoordelijk zijn voor de vissterfte. “Het is nog te vroeg om een causaal verband te trekken tussen de dijkbreuk bij onze raffinaderij in Cambrai en de vervuiling van de Schelde in België”, aldus Suikergroep Tereos in een mededeling. “Als dat verband toch nog bewezen wordt, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen.”