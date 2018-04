Bierfestival Zythos trekt 12.500 bezoekers SI

29 april 2018

19u20

Bron: Belga 2 Zo'n 12.500 mensen hebben zaterdag en zondag een bezoek gebracht aan de 15de editie van het Zythos Bierfestival. Dat ging gewoontegetrouw door in de Leuvense Brabanthal, voor de gelegenheid omgetoverd tot een waar bierparadijs met 100 Belgische brouwerijen en bierfirma's. "Samen boden zij meer dan 500 bieren aan die de bezoekers konden proeven", zegt Sara Van Daele, woordvoerster van de vzw Zythos, organisator van het festival.

Met 12.500 mensen haalt het festival aanzienlijk meer bezoekers dan vorig jaar, tot grote tevredenheid van de organisatoren.

"Vorig jaar hadden we het festival een week eerder georganiseerd, maar dit jaar zijn we teruggekeerd naar onze normale data", zegt de woordvoerster. "Bovendien is het maandag een brugdag voor heel wat mensen, dat heeft waarschijnlijk ook geholpen. De brouwers zijn in elk geval zeer tevreden over deze editie. Alleen zaterdag al hadden ze meer omzet gehaald dan tijdens het hele weekend vorig jaar."

"Dit jaar was voor het eerst ieder continent vertegenwoordigd op het Zythos Bierfestival", zegt de woordvoerster. "Afgelopen jaren mochten we al bezoekers ontvangen uit Amerika, Europa, Oceanië en Azië. Dit jaar was voor het eerst ook Afrika vertegenwoordigd."

De prijs voor de mooiste stand ging dit jaar naar Brouwerij 't Verzet uit Anzegem. Wie de consumententrofee mee naar huis neemt is nog niet bekend.

"Volgend jaar vindt het festival plaats in het weekend van 27 en 28 april, opnieuw in de Brabanthal", aldus nog de organisatoren.