Bier brouwen biedt mogelijke oplossing voor de vervuiling na kernramp, ontdekt UHasselt kg

01 mei 2018

12u19

Bron: Belga 20 Graanresten die overblijven na het brouwen van bier kunnen gebruikt worden om zware metalen en zelfs radioactieve stoffen uit (zee)water te filteren. Tot die conclusie komt UHasselt-onderzoekster Sara Vanderheyden in haar doctoraatsstudie.

"Bij het brouwen van bier blijft er altijd een grote hoeveelheid graanafval achter. Voor 100 liter bier is er al snel zo'n 15 kilo draf", legt dr. ing. Sara Vanderheyden uit. Die draf wordt vooral verwerkt in voeding voor koeien, maar in haar onderzoek zocht ze naar een duurzamere oplossing voor het restproduct.

Actieve kool

"Door de brouwerijresten te verhitten in een zuurstofarme omgeving (pyrolyse) wordt er een char gevormd: een verkoold residu. Wanneer we deze verder verhitten en stoom toevoegen wordt dit actieve kool", zegt de onderzoekster.

Actieve kool wordt nu al gebruikt om milieuvervuilende producten uit water of gas te adsorberen. "In mijn onderzoek verbeterde ik de actieve kool door er extra chemische verbindingen op te binden. Ik ontdekte dat deze verbeterde actieve kool zelfs toxische radionucliden kan adsorberen."

Nucleaire stoffen

En dat laatste heeft heel wat voordelen, zegt Vanderheyden. De verbeterde actieve kool kan namelijk uit zeewater het radioactieve Cesium halen. "Op deze manier wordt het restproduct na een brouwproces plots een zeer waardevol product", zegt ze. "Een product dat we ook nog verder kunnen verbeteren, waardoor het ook gebruikt kan worden voor de verwijdering van andere milieuverontreinigende stoffen. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden of we hiermee ook verontreinigde bodems kunnen zuiveren na een nucleaire ramp", besluit Sara Vanderheyden.