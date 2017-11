Bezorgde Ouders overhandigen petitie voor meer fietsveiligheid aan Antwerps stadsbestuur Redactie

21u45

Bron: Belga 1 Wouter Van Vooren Een fietsster in Antwerpen. In Antwerpen is een delegatie van de actiegroep Bezorgde Ouders vandaag kort ontvangen door mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). Ze hadden een petitie met intussen bijna 8.000 handtekeningen bij, waarin opgeroepen wordt om "nu meteen" over te gaan tot het conflictvrij maken van zoveel mogelijk kruispunten.

De voorbije maanden kwamen vier fietsers om het leven in het Antwerpse verkeer. Dat leidde tot veel protest en fietsacties met honderden tot meer dan duizend deelnemers die opriepen tot meer verkeersveiligheid. De actiegroep Bezorgde Ouders besloot dan weer om een petitie te houden voor conflictvrije kruispunten en kreeg daarbij de steun van verenigingen als de Gezinsbond, de voornaamste Vlaamse jeugdbewegingen, de Fietsersbond en de Vlaamse Automobilisten Bond (VAB).

Kruispunten waar voetgangers of fietsers kunnen oversteken vooraleer auto's groen licht krijgen om af te slaan, kunnen immers volgens hen veel ongevallen en slachtoffers vermijden.

"De schepen heeft herhaald dat hij al een reeks maatregelen op korte termijn klaar heeft", zegt Katrien Van Den Bleeken van Bezorgde Ouders. "We hebben geantwoord dat we de uitvoering daarvan van nabij zullen opvolgen. Wij zijn per slot van rekening al drie jaar bezig met deze problematiek, het is betreurenswaardig dat er een reeks dramatische ongevallen nodig was om tot op dit punt te komen."

Tot de delegatie van vandaag hoorden ook enkele bekende koppen, zoals Pieter Embrechts, Marie Vinck en Peter van den Begin.