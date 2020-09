Bezorgde gezinnen willen verlenging corona-ouderschapsverlof HAA

Bron: Belga 2 De Gezinsbond, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap dringen aan op de verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot het einde van het jaar. Het corona-ouderschapsverlof kwam er destijds op specifieke vraag van de Gezinsbond en Ligue des Familles.

"Tot eind september kunnen (pleeg)ouders beroep doen op het zogenaamde corona-ouderschapsverlof. 160.000 gezinnen maakten er ondertussen al gebruik van", zeggen de Gezinsbond, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap. "Ondertussen krijgen we veel vragen om te pleiten voor een verlenging van het corona-ouderschapsverlof na eind september.”

“Ouders halen aan dat er een opvangprobleem dreigt als de opvang of de school in quarantaine moet of als hun kind(eren) thuis zelf in quarantaine moet(en) blijven. Bovendien kunnen of mogen de grootouders meestal niet inspringen. De verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot het einde van het jaar is dus een goed idee.”



Gezinsbond, Ligue des familles, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap plaatsten het corona-ouderschapsverlof al sinds het voorjaar op de politieke agenda en hopen dat er snel duidelijkheid komt voor bezorgde gezinnen.

