Bezorgde artsen richten zich tot Brusselse regering: "Uw bevolking leeft vandaag in gevaarlijke en ongezonde lucht"

LVA

05u46

Bron: Belga

1

harry goossens Smog boven de stad

In een open brief roepen 96 artsen de Brusselse regering op om zes duidelijke maatregelen te nemen om de dodende luchtvervuiling in de hoofdstad aan te pakken. "Het terugdringen van het aantal slachtoffers door luchtvervuiling is mogelijk, maar vereist meer ambitie en efficiënte maatregelen", luidt het in de open brief die vandaag in De Standaard en Le Soir werd gepubliceerd.