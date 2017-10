Bezoekster: "Wuyts (sic) blijf met je poten van onze zoo"

Een trouwe bezoekster van de Olmense Zoo is niet te spreken over de beslissing van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) om de dierentuin in het Kempense Balen te sluiten. Ze trok samen met haar zoon naar de gesloten zoo en plaatste aan de ingang een protestbord met het opschrift "Wuyts, blijf met je poten van onze zoo".