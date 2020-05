Bezoekregeling voor mensen met beperking en in jeugdzorg wordt uitgebreid HAA

12 mei 2020

18u49

Bron: Belga 0 Bewoners in voorzieningen voor mensen met beperking en in jeugdzorg mogen, conform de afspraken gemaakt door de Nationale Veiligheidsraad, op één moment bezoek van meerdere personen ontvangen, als die personen tot dezelfde contactbubbel behoren. Dat heeft de Vlaamse Covid-19-taskforce vandaag beslist.

Momenteel gaat het dus om vier bezoekers, verduidelijkt Karine Moykens, voorzitster van de taskforce. Als de Nationale Veiligheidsraad de regeling rond bezoekers zou uitbreiden, gelden die nieuwe regels ook in voorzieningen voor mensen met beperking en in jeugdzorg.

Belangrijk is wel dat die personen tot dezelfde contactbubbel behoren. "Dat er tot nu slechts één persoon op bezoek mocht komen, leidde tot hartverscheurende keuzes", aldus Moykens. "Zo kon enkel één ouder op bezoek bij bijvoorbeeld een kind met een beperking.”



Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders van kinderen met een beperking is nu beslist om die regel gelijk te laten lopen met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist. Zo kunnen beide ouders en ook een inwonende broer of zus op bezoek komen.

