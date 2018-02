Bezoekersrecord Brafa: 64.000 kunstfanaten op de Brusselse kunst- en antiekbeurs JM

04 februari 2018

18u14

Bron: Belga 0 De 63e editie van de kunst-en antiekbeurs Brafa (afkorting van BRussels Art FAir) verwelkomde dit jaar 64.000 bezoekers. Daarmee werd het vorige bezoekersrecord van de beurs verbroken. Het cijfers is vooral te danken aan het aantal toenemende buitenlandse kunstfanaten.

Met meer dan 64.000 bezoekers, een stijging met 5 procent tegenover de vorige editie, heeft de 63e editie van de kunst- en antiekbeurs Brafa, die liep van 27 januari tot en met 4 februari, een bezoekersrecord gebroken.

Het cijfer is volgens de organisatoren vooral te danken aan een toenemend aantal buitenlandse bezoekers uit Nederland, Duitsland Zwitserland en Frankrijk. De verkoopcijfers weerspiegelen volgens de inrichters deze positieve tendens. "Het is vermoedelijk de hoogstaande kwaliteit van de aangeboden stukken die het succes van de beurs heeft bepaald, mede een prijzenpolitiek die bewust rekening hield met de huidige realiteiten van de kunstmarkt", klinkt het zondag in een persbericht.

"Het is belangrijk dat elke bezoeker voelt dat hij welkom is en de aandacht krijgt die hij verdient", zegt Harold t'Kint de Roodenbeke, de voorzitter van de Brafa. "Het moet ervaren worden als een positieve belevenis. En het is precies deze sfeer die de Brafa onderscheidt van de andere belangrijke evenementen van hetzelfde kaliber. Het gemoedelijke en ongekunstelde is voor buitenlandse bezoekers een ware troef."

De Brafa van volgend jaar zal plaatsvinden van 26 januari tot 3 februari 2019 in Tour & Taxis