Bezoekers getuigen over naaktfouillering op dancefestivals: "Volledig uitkleden en drie keer hurken"

10 augustus 2019

08u41

I Love Techno-bedenker en ondernemer Peter Decuypere vroeg naar getuigenissen over naaktfouillering op festivals nadat iemand er gewag van maakte en kreeg meteen een hele reeks publieke comments en berichten op zijn Facebookprofiel. "Ik ga naar een feestje en ik heb niets verkeerd gedaan en ik moet mijn short uittrekken? Dat kan toch niet?", aldus Decuypere zelf. De politie benadrukt dat ze niet systematisch naakte fouilles uitvoert, maar enkel in uitzonderlijke omstandigheden en als er ernstige aanwijzingen voor zijn.

“Iemand vertelde me dat er vorig jaar op Voltage Festival (elektronisch muziekfestival in het West-Vlaamse Zwevegem, nvdr) naaktfouilleringen waren van bezoekers waarbij de drugshond ging zitten en bij wie ze dan niets vonden bij een gewone fouillering. Met andere woorden ‘we vinden niets, dus gaan we over tot een naaktfouillering.’ Dat lijkt me zo een onwaarschijnlijk verhaal dat ik dat graag zou horen van de bezoekers zelf, liefst van bezoekers dus die het zelf hebben meegemaakt”, zo opende Decuypere zijn oproep op Facebook.

Uit een aantal getuigenissen zou moeten blijken dat de politie in het verleden al naaktfouilles heeft uitgevoerd op voornamelijk elektronische muziekfestivals. “Ikzelf meegemaakt op TML (Tomorrowland, nvdr), ze werden alleen maar kwader en kwader omdat ik niks bij had. Vriend van mij heeft net hetzelfde gehad al. Zelfde prodecure: apart genomen, volledig uitkleden, alles checken van kleren, onderbroek uit & 3x squaten (hurken, nvdr)”, zo schrijft iemand.

“Weinig commentaar”

Volgens andere getuigen gebeurt het al verschillende jaren op Ostend Beach Festival. “Op Ostend Beach ook meegemaakt bij vertrek. Geen hond. Naaktfouille zonder drugsvondst”, reageert een man die het festival bezocht. Dat er naaktfouilles plaatsvinden, bevestigt Jan Mortelmans, mede-organisagtor van het festival in een publieke reactie:

“Dat gebeurt al 4 jaar bij ons, een hond kan niet direct de juiste persoon eruit halen, het kan zijn dat persoon links of rechts ervan meegepakt wordt, die moet dan ook in z’n blootje staan. 4 jaar geleden kregen we massa commentaar hierop, nu 4 jaar later worden we gezien als voorbeeldfestival. Gezien de hele heisa en gebeurtenissen onlangs, kan ik de controles ook enkel toejuichen! Onze vaste klanten nemen het als vanzelfsprekend en we horen bitter weinig commentaar. Zoals hierboven weergegeven, het is zoals de geluidsnormen. In het begin was dit een drama, nu vindt iedereen het maar normaal”, schrijft Mortelmans.

Volgens andere getuigenissen gebeurden gelijkaardige fouilles ook al op de dancefestivals Extrema Outdoor (Houthalen-Helchteren), Sunrise Festival (Gierle) en Dystopia (Antwerpse Borsbeek).

Uitzonderlijke omstandigheden

Volgens de wet op het politieambt kan de politie “een gerechtelijke fouillering verrichten van de personen die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke vrijheidsbeneming, alsook van de personen ten aanzien van wie aanwijzingen bestaan dat zij overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdaad of wanbedrijf bij zich dragen”.

De politie mag dus naakt fouilleren, “maar enkel in uitzonderlijke omstandigheden en als daar ernstige aanwijzingen voor zijn”, zo schrijft VRT NWS. Er moet dus altijd een aanleiding zijn voor zo’n naakte fouillering, bijvoorbeeld wanneer een drugshond iemand aanwijst of er uiterlijke tekenen van druggebruik of -bezit zijn. Vervolgens wordt die persoon apart genomen en aan de kleren gefouilleerd. “Als er dan nog verdere ernstige aanwijzingen zijn dat er drugs aanwezig zijn, kan er overgegaan worden tot een naaktfouille”, zegt politiewoordvoerder Sarah Frederickx.

Ook de controles zelf gebeuren onder heel specifieke omstandigheden. Zo mag de politie niet zomaar iedereen betasten. Ze kan wel vragen om te hurken of op de knieën te gaan zitten om iets van drugs op te sporen. De naaktfouille moet ook gebeuren door iemand van hetzelfde geslacht en in een aparte ruimte.